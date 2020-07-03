Мосгорсуд 14 июля проверит законность ареста экс-главы отдела полиции в Курской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московский городской суд 14 июля рассмотрит жалобу на арест подозреваемого в госизмене бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы, где подозреваемому была избрана мера пресечения.

"Жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы об избрании в отношении Борзенкова меры пресечения в виде заключения под стражу назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 14 июля в 10:40 мск", - сказала собеседница агентства.

Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") был задержан начальник районного отдела управления МВД по Курской области подполковник полиции Дмитрий Борзенков, 1981 года рождения. По данным контрразведки, он был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины. В ФСБ уточнили, что по заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал сведения, составляющие гостайну. Лефортовский суд две недели назад арестовал Борзенкова на два месяца.

Борзенков занимал должность врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. Он отстранен от службы на время расследования. По месту службы проводится проверка, чтобы официально уволить его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.