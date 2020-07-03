Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Иск ГУ МВД Москвы к Соболь и Албурову удовлетворен частично. Суд постановил, что ответчики являлись организаторами несогласованного публичного мероприятия 3 августа, из-за чего было внеурочно привлечено к работе 3026 сотрудников ГУ МВД по Москве. Было задействовано 5326 сотрудников и 3801 единица транспорта. В качестве компенсации расходов на дополнительные выплаты и привлечение техники суд определил выплатить в пользу истца 4,7 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

ГУ МВД по Москве ранее подало два иска: один к Навальному, экс-кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, а также координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, второй подан к Соболь и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову. В обоих случаях истец просил возместить ущерб - более 4 млн рублей, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий 27 июля и 3 августа прошлого года.