В Москве годовалая девочка утонула в ванной

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Годовалая девочка утонула во время купания в ванной в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 2 июля в квартире одного из жилых домов на севере Москвы молодая женщина купала дочку 2019 года рождения. После вышла из ванной и оставила ребенка без присмотра на продолжительное время. Когда женщина вернулась, девочка не подавала признаков жизни", - сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, надзорное ведомство также начало проверку по факту гибели девочки. "Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщается на сайте.

Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты проверки и ход расследования уголовного дела.