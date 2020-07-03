СК просит арестовать ранее осужденного бывшего вице-премьера Дагестана Исаева

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте бывшего вице-премьера правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиняемого в посягательстве на жизнь общественного деятеля и содействии терроризму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Исаева Шамиля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Ему вменяется ч. 1 ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") и ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности").

Исаев был осужден в январе этого года Лефортовским районным судом Москвы на 4,5 года за присвоение более 50 млн рублей, выделенных из бюджета на восстановление турбазы «Орлиное гнездо».

Как сообщала газета "Коммерсантъ", Исаева этапировали в Москву и предъявили обвинение в организации убийства учредителя популярного на Северном Кавказе еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова. Как пишет издание, следствие считает, что своими публикациями журналист мешал развитию политической карьеры Исаева, из-за чего он организовал покушение на него. Обвинение по данной статье предъявили еще трем фигурантам дела. Санкции ст. 277 УК РФ предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.