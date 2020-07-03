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Суд в КЧР арестовал двух экстремистов

Еще двое отправлены под домашний арест

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Черкесский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух экстремистов, которые были задержаны в Карачаево-Черкесии за призывы к созданию халифата. Два других участника группировки находятся под домашним арестом, сообщили ТАСС в пятницу в Черкесском городском суде.

Как ранее сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны пять активных членов запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которые вели активную пропаганду радикальной идеологии и вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников.

"Трое из них обвиняются по части 2 статьи 282 УК РФ ("Участие в экстремистской организации"), один из четверых обвиняется по части 1 статьи 282 УК РФ ("Действия, направленные на унижение достоинства, по признакам отношения к религии, совершенные публично с использованием сети Интернет"). В отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 29 августа 2020 года, в отношении двух других - мера пресечения в виде заключения под стражу - также до 29 августа", - сказала собеседница агентства.

По данным ФСБ, они призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства - халифата. По адресам их проживания изъяты 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

На основании собранных материалов ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней").

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РоссияКарачаево-Черкесия
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