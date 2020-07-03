Подготовлены гражданские иски к Ефремову от семьи погибшего в ДТП

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, будет подавать к актеру гражданские иски о возмещении вреда. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы, сына и брата покойного.

"Мною подготовлены гражданские иски от потерпевших к господину Михаилу Ефремову, которые будут заявлены в свое время в суде. Мои доверители, вдова Сергея Захарова, их сын Валерий, а также брат покойного, как и заявляли изначально, не хотят никаких досудебных компенсаций", - сказал он.

Еще одним потерпевшим по делу признан сын Захарова Виталий, который якобы согласился на компенсацию от Ефремова. "Решение старшего сына Виталия, если таковое есть, позицию остальных не меняет", - отметил Добровинский.

Комментариями адвоката Ефремова агентство пока не располагает.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. При этом родные погибшего заявляли об отказе от помощи артиста. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.