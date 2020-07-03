Суд Шри-Ланки заключил российского ученого Игнатенко в СИЗО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Суд Шри-Ланки заключил в СИЗО российского ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых, несмотря на его тяжелое состояние. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Игнатенко, который в последнее находился в больнице в связи с язвой желудка, был выписан и сразу заключен под стражу по решению суда, несмотря на тяжелое состояние здоровья. В суде у него открылось кровотечение желудка, прямо в зал заседания ему вызвали скорую", - отметил Мельников.

По его словам, в ходе заседания двое граждан Шри-Ланки готовы были поручиться за Игнатенко, но на суд это обстоятельство не оказало должного эффекта. "Это странно, поскольку ранее под поручительство были отпущены двое товарищей ученого: Артем Рябов и Николай Килафян. Я уже обратился к российскому консулу в Шри-Ланке с просьбой оказать всемерную поддержку Игнатенко и способствовать его скорейшему освобождению", - отметил правозащитник. Он подчеркнул, что состояние Игнатенко серьезно ухудшилось из-за пребывания в изоляторе, где он сидел в камере, в которой содержалось почти 100 человек.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и мелким животным. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, и делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство.