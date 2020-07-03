Пострадавшая при взрыве газа в Кирове женщина находится в крайне тяжелом состоянии

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при взрыве газа в одной из квартир пятиэтажного дома в Кирове, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в региональном Минздраве.

"Женщина в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

В четверг в 17:15 мск в Кирове на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали две женщины. Одну из них доставили в реанимацию, вторая получает лечение амбулаторно. В доме пострадали от двух до четырех квартир на четвертом и пятом этажах, а также подъезд. На территории дома введен режим повышенной готовности.

Жильцов двух подъездов эвакуировали, однако позднее специалисты разрешили им вернуться в квартиры, кроме тех квартир, которые расположены на четвертом и пятом этажах пострадавшего подъезда. Жильцам предоставили гостиницу, однако, как сообщили в администрации города, все они разместились у родственников и знакомых. Сейчас дом обследует экспертная комиссия.