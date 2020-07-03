Суд в Казани приговорил сотрудника Росгвардии к тюремному сроку за убийство

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани признал сотрудника Росгвардии виновным в убийстве и приговорил к 9,5 года исправительной колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Советский районный суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника Росгвардии. Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. По ч. 1 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Гособвинение просило для подсудимого 16,5 года колонии. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, "вопрос об обжаловании судебного решения будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания".

По данным татарстанских СМИ, осужденный близко знал убитую, мужчина сначала избил ее, а затем выбросил с балкона шестого этажа дома в Казани.