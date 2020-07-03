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Пьяного мужчину, облившего керосином офис в Москве, доставили в полицию

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мужчина, разливший неизвестную жидкость в офисе на Ильменском проезде на севере Москвы, доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В настоящее время в территориальный отдел полиции доставлен мужчина, разливший неизвестную жидкость в офисе на Ильменском проезде. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки будет установлены обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что нетрезвый мужчина облил помещение керосином.

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