Пьяного мужчину, облившего керосином офис в Москве, доставили в полицию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мужчина, разливший неизвестную жидкость в офисе на Ильменском проезде на севере Москвы, доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В настоящее время в территориальный отдел полиции доставлен мужчина, разливший неизвестную жидкость в офисе на Ильменском проезде. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки будет установлены обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что нетрезвый мужчина облил помещение керосином.