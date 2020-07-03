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Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Погибли двое мужчин и женщина

УФА, 3 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в Благовещенском районе Башкирии в результате столкновения автомобилей Daewoo Nexia и "Нива", сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в третьем часу дня на 41-м км автодороги Уфа - Янаул столкнулись Daewoo Nexia, двигавшаяся со стороны столицы республики, и встречная "Нива". В настоящее время известно о трех погибших в автомобиле Nexia - двух мужчинах и одной женщине. На месте работают экстренные службы, подробности уточняются", - сказано в сообщении.

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