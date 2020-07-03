СК возбудил дело после повреждения газопровода под Самарой

ТАСС, 3 июля. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности после повреждения газопровода под Самарой, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ, то есть по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, при производстве земляных работ работниками допущены нарушения требований промышленной безопасности, в результате чего поврежден технологический газопровод, что повлекло выброс сырья и причинение крупного ущерба АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод".

"В настоящее время изымается необходимая документация, с целью проведения судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей и лиц, непосредственно выполнявших земляные работы", - отмечается в сообщении.