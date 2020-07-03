В Подмосковье задержан мошенник, обманувший бизнес-партнера на 4 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заемщик, потративший деньги бизнес-партнера на личные нужды, задержан в Химках. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Жительница Химок сообщила в полицию, что ее знакомый обманом получил от нее 4 млн рублей. "По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 41-летний местный житель. Полицейскими установлено, что злоумышленник под предлогом развития совместного бизнес-проекта заключил с потерпевшей договор займа на вышеуказанную сумму, после чего потратил ее денежные средства на личные нужды и перестал выходить на связь", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.