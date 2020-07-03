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Пять человек пострадали в ДТП с участием трактора и четырех автомобилей под Воронежем

Инцидент произошел в Рамонском районе

ТАСС, 3 июля. Пять человек пострадали при столкновении трех легковых автомобилей, трактора и грузовика на автодороге А-134 в Рамонском районе Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Mazda при перестроении допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором. После чего Mazda по инерции столкнулась с грузовиком МАЗ, в который в последующем въехали автомобили Ford и Daewoo", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель трактора, водитель автомобиля Mazda и три его пассажира, все они госпитализированы. "В данный момент на трассе инспекторами ГИБДД обеспечивается ручное регулирование для беспрепятственного проезда автотранспорта. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - уточняет пресс-служба.

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