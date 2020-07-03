Адвокат сообщил, что Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, которому ранее было предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, оказался от признания вины.

Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев телеканалу "Москва-24".

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <...> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", - сказал адвокат в эфире телеканала.