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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат сообщил, что Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП

По словам Эльмана Пашаева, актер "данное преступление не совершал"
Михаил Ефремов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, которому ранее было предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, оказался от признания вины.

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Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев телеканалу "Москва-24".

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <...> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", - сказал адвокат в эфире телеканала.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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