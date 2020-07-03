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В Самарской области завершены аварийно-спасательные работы после инцидента на газопроводе

В региональном управлении МЧС также сообщили, что режим повышенной готовности снят

ТАСС, 3 июля. Аварийно-спасательные работы на газопроводе в Самарской области, где накануне произошла утечка газа, завершены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"На месте аварии аварийно-спасательные работы завершены, аварийный выход продукта прекращен. Нефтегорский газоперерабатывающий завод приступил к плановым восстановительным работам", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что режим повышенной готовности снят. "Движение по Южному обводному шоссе открыто, жители населенного пункта Верхняя Подстепновка возвращаются в свои дома", - добавили в ГУ МЧС.

В четверг при проведении земляных работ в километре от населенного пункта Верхняя Подстепновка аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы более 2,5 тыс. жителей.

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