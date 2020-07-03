Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Автомобиль актера Ефремова, на котором он устроил ДТП в центре Москвы, был полностью исправен.

Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский.

"Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии", - сказал Добровинский, комментируя заявление адвоката Ефремова, что артист отказался признавать себя виновным.

Адвокат добавил, что если автомобилем управляли иные силы, а самого Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд.