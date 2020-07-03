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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен

Адвокат актера ранее сообщил, что тот отказался признавать себя виновным
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© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Автомобиль актера Ефремова, на котором он устроил ДТП в центре Москвы, был полностью исправен.

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Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский.

"Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии", - сказал Добровинский, комментируя заявление адвоката Ефремова, что артист отказался признавать себя виновным.

Адвокат добавил, что если автомобилем управляли иные силы, а самого Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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