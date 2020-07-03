В Ивановской области серийный убийца получил пожизненный срок

ТАСС, 3 июля. Ивановский областной суд приговорил к пожизненному заключению Максима Хренова, который изнасиловал и убил четырех женщин. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Согласно материалам дела, с 2010 по 2011 год он совершил на территории региона убийства молодых женщин 1978, 1992, 1987 и 1985 годов рождения, которых сначала насиловал и отбирал у них драгоценности. Обезображенные тела погибших были обнаружены на территории Ивановского района в лесных массивах. Чтобы скрыть следы преступления, он прятал тела убитых на свалке под бытовым мусором либо сжигал. Мужчина был задержан в октябре 2018 года в Череповце Вологодской области, где работал маляром.

"Максим Хренов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Половое сношение с применением насилия и угрозой убийством"), ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с применением насилия и угрозой убийством"). Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По искам потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 5 млн рублей.