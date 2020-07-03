В Якутии тушат лесной пожар недалеко от нефтебазы

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Лесной пожар развернулся в 600 м от нефтебазы в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, где введен режим ЧС. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Кромка пожара остановлена на расстоянии 250 м от Батагайской нефтебазы. Обновлена и расширена минерализованная полоса, обеспечен противопожарный разрыв от объектов нефтебазы до лесного массива. В настоящее время огонь действует на расстоянии 600 м от нефтебазы. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 456 га. К тушению привлечено 48 человек, задействовано 12 единиц техники, включая тракторы и мотопомпы.

Возгорание возникло 30 июня в результате сухих гроз в 5 км от поселка. Как сообщили в пресс-службе "Саханефтегазсбыт", режим ЧС действует с 1 июля в поселке Батагай в Верхоянском районе в связи с пожароопасной ситуацией.

Специальным рейсом из Якутска в Батагай в пятницу также вылетели 17 работников учреждения "Якутлесресурс" с 600 кг инвентаря и оборудования для борьбы с пожаром. "Сегодня вечером в поселок Батагай из Якутска вылетел вертолет Ми-8. На борту вертолета - 500 единиц рационов питания из республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера", - отмечается в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с пожарами введен в Абыйском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском районах. Режим ЧС регионального характера введен в лесах Якутии 2 июля.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Площадь лесов в республике составляет 83,4% его территории. В прошлом году ущерб от природных пожаров в регионе составил 463 млн рублей.