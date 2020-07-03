Адвокат сообщил, что вопрос о признании вины Ефремова в ходе допроса не поднимался

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос о признании вины в совершении ДТП актером Михаилом Ефремовым не поднимался в ходе его допроса.

Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - сказал адвокат.

Ранее Пашаев сообщил в интервью телеканалу "Москва-24", что Ефремов заявил о своей невиновности в совершении ДТП. Более подробно он ничего не пояснил, сославшись на подписку о неразглашении.