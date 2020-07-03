Голландский суд отказал защите в переводе всех документов дела MH17 на русский язык

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 3 июля. /ТАСС/. Голландский суд не считает необходимым переводить все документы дела MH17 на русский язык. Об этом объявил в пятницу на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Данный запрос был отклонен 7 мая судебным следователем в связи с тем, что требование недостаточно специфично и обосновано, - отметил он. - Суд разделяет это мнение и поэтому отклоняет требование защиты".

Альтернативные версии крушения

Суд не согласен с мнением прокуратуры по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, которая считает, что все сценарии, кроме избранного ими основного, должны быть исключены, заявил Стейнхейс.

"Прокуратура говорит, что рассмотрела другие сценарии и <...> отмела их на основе независимых расследований. Суд, однако, считает, что правдоподобность одного сценария не может исключать вероятность других сценариев", - подчеркнул Стейнхейс.

В этой связи он выступил за предоставление возможности адвокатам россиянина Олега Пулатова провести дополнительные расследования для подтверждения или опровержения правдоподобности основной и альтернативной версий, озвученных следствием. В то же время он подчеркнул, что защита должна четко и подробно излагать причины подачи тех или иных запросов, а также обозначить, какие конкретно обвинения отрицает их клиент.

"Обвиняемый до сих пор не сделал никаких конкретных заявлений по поводу того что именно он отрицает. Поэтому суд не понимает, по какому пути следует вести проверку, - пояснил судья. - Поэтому суд пока не может оценить состоятельность многих запросов, в связи с чем откладывает их рассмотрение на более поздний срок".