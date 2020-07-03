{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Обновлено 

Голландский суд отказал защите в переводе всех документов дела MH17 на русский язык

Суд также выступил против исключения альтернативных версий крушения самолета
Место крушения самолета Boeing 777, 2014 год Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Место крушения самолета Boeing 777, 2014 год
© Михаил Почуев/ТАСС

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 3 июля. /ТАСС/. Голландский суд не считает необходимым переводить все документы дела MH17 на русский язык. Об этом объявил в пятницу на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Данный запрос был отклонен 7 мая судебным следователем в связи с тем, что требование недостаточно специфично и обосновано, - отметил он. - Суд разделяет это мнение и поэтому отклоняет требование защиты".

Альтернативные версии крушения

Суд не согласен с мнением прокуратуры по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, которая считает, что все сценарии, кроме избранного ими основного, должны быть исключены, заявил Стейнхейс.

"Прокуратура говорит, что рассмотрела другие сценарии и <...> отмела их на основе независимых расследований. Суд, однако, считает, что правдоподобность одного сценария не может исключать вероятность других сценариев", - подчеркнул Стейнхейс.

В этой связи он выступил за предоставление возможности адвокатам россиянина Олега Пулатова провести дополнительные расследования для подтверждения или опровержения правдоподобности основной и альтернативной версий, озвученных следствием. В то же время он подчеркнул, что защита должна четко и подробно излагать причины подачи тех или иных запросов, а также обозначить, какие конкретно обвинения отрицает их клиент.

"Обвиняемый до сих пор не сделал никаких конкретных заявлений по поводу того что именно он отрицает. Поэтому суд не понимает, по какому пути следует вести проверку, - пояснил судья. - Поэтому суд пока не может оценить состоятельность многих запросов, в связи с чем откладывает их рассмотрение на более поздний срок".

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
В Якутии тушат лесной пожар недалеко от нефтебазы
Площадь возгорания составляет 456 га
Читать полностью