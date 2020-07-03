Чиновница в Ленобласти подозревается в заключении фиктивных договоров на ликвидацию свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Начальница отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Ленинградской области злоупотребляла служебными полномочиями и теперь подозревается в заключении фиктивных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок, которых не существовало. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), в отношении начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуры администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в результате заключения фиктивных договоров из бюджета администрации муниципального образования администрации Никольского городского поселения Тосненского района перечислено более 20 млн рублей на счета компаний без фактического выполнения работ по указанным контрактам.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи и сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в администрации Никольского городского поселения, по месту жительства подозреваемой, а также в зданиях коммерческих организаций, заключивших контракты.