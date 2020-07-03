Открытое горение в контейнерах в Ленобласти ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в металлических контейнерах на 13-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Открытое горение ликвидировано. Происходит проливка и разбор конструкций", - сказали в пресс-службе.

Пожар локализовали на площади 300 кв. м. По данным областной администрации, на месте возгорания происходили взрывы газовых баллонов. В пресс-службе ГУ МЧС ТАСС сообщили, что не располагают информацией о взрывах. Информация о пострадавших не поступала.

В новость внесены изменения (16:19 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.