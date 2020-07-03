Эвакуированные после аварии на газопроводе в Самарской области жители вернулись домой

ТАСС, 3 июля. Жители, эвакуированные в связи с утечкой газа на газопроводе в Самарской области, покинули пункт временного размещения и вернулись домой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В четверг при проведении земляных работ в километре от населенного пункта Верхняя Подстепновка аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления. Погибших и пострадавших нет, эвакуировались более 2,5 тыс. жителей.

"Жители вернулись домой, в пункте временного размещения никого нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее на месте были завершены аварийно-спасательные работы, Нефтегорский газоперерабатывающий завод приступил к плановым восстановительным работам.