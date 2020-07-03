Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

САРАТОВ, 3 июля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате дорожной аварии с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Энгельсе в Саратовской области. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit (маршрут № 10) и автомобиля "Лада".

"В результате ДТП оба водителя и три пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, в результате госпитализированы пять человек - два водителя и две женщины. "Несовершеннолетних среди пострадавших нет, все четверо находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.