В Ингушетии прошли обыски в офисе республиканской станции скорой помощи

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в пятницу в офисе республиканской станции медицинской скорой помощи Ингушетии. О причинах обысков пока не сообщается, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Днем правоохранительные органы провели обыски в офисе республиканской станции скорой медицинской помощи. Силовиками была изъята документация бухгалтерии", - сказал собеседник ТАСС.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.