{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии прошли обыски в офисе республиканской станции скорой помощи

Источник в правоохранительных органах не сообщил о причинах проведения обысков

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в пятницу в офисе республиканской станции медицинской скорой помощи Ингушетии. О причинах обысков пока не сообщается, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Днем правоохранительные органы провели обыски в офисе республиканской станции скорой медицинской помощи. Силовиками была изъята документация бухгалтерии", - сказал собеседник ТАСС.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Теги
РоссияИнгушетия
В ДТП в КЧР погиб один человек
Еще четверо получили травмы
Читать полностью