В ДТП в КЧР погиб один человек

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

"3 июля в 12:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что в Малокарачаевском районе на втором километре автомобильной дороги Терезе - Черкесск произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2107 и "Лада-Приора". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, из них один погиб", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники первого отряда Федеральной противопожарной службы по КЧР в составе двух человек и одной единицы техники.