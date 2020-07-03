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В Ростове-на-Дону мужчина ограбил банк и потратил часть денег на погашение кредитов

Он ворвался в банк с муляжом гранаты и украл 1,5 млн рублей и около $27 тыс.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты. Его добычей стали 1,5 млн рублей и около $27 тыс., полиции потребовалось менее суток, чтобы задержать злоумышленника, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что 1 июля злоумышленник в маске и перчатках ворвался в помещение одной из финансово-кредитных организаций на проспекте Космонавтов и, угрожая предметом, схожим с гранатой, похитил из кассы более 1,5 млн рублей и около $27 тыс. Менее чем за сутки удалось выйти на след и задержать подозреваемого - ранее несудимого 43-летнего местного жителя", - сказала Волк.

Она добавила, что к моменту задержания мужчина уже успел потратить часть награбленного на погашение долгов по кредитам. Дома у него полиция нашла маску, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.

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