Начальника отдела полиции в Рязанской области арестовали по подозрению в мошенничестве

ТАСС, 3 июля. Московский районный суд Рязани поместил под стражу до 29 августа начальника межмуниципального отдела полиции "Сараевский" Максима Глубоцкого, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь суда Виктория Шаблова.

"Московским районным судом Рязани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Глубоцкого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ, на 1 месяц 28 суток - по 29 августа 2020 года включительно", - сказала она.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.