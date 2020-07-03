МВД возбудило дело о мошенничестве после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей", - сказала она.

Также Волк отметила, что по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и ГСУ проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции оба фигуранта задержаны. Расследование уголовного дела продолжается", - заключила Волк.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержаны заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов, уже в пятницу Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения.