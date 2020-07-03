МВД просит об аресте замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ходатайство о ее заключении под стражу поступило в суд и будет рассмотрено в ближайшее время", - сообщили в суде.

В суд также поступило ходатайство об аресте задержанного вместе с Лукашевич чиновника Россотрудничества Михаила Попова.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки. По данным министерства, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Однако заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку работ проводил сообщник подозреваемой, которая занимала руководящую должность в ведомстве.