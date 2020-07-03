В Минобрнауки заявили, что содействуют правоохранительным органам в отношении Лукашевич

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования содействует работе правоохранительных органов в отношении замглавы ведомства Марины Лукашевич, заявили ТАСС в министерстве.

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

"Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Минобрнауки России оказывает со своей стороны все необходимое содействие", - сообщил представитель пресс-службы.