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Задержание замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве

В Минобрнауки заявили, что содействуют правоохранительным органам в отношении Лукашевич

Замглавы ведомства задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования содействует работе правоохранительных органов в отношении замглавы ведомства Марины Лукашевич, заявили ТАСС в министерстве.

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

"Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Минобрнауки России оказывает со своей стороны все необходимое содействие", - сообщил представитель пресс-службы.

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РоссияЗадержание замглавы Минобрнауки по делу о мошенничестве
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