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На востоке Москвы неизвестные избили мужчину и украли у него дорогостоящие часы

Стоимость часов составляет €450 тыс.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных в масках избили москвича на Мастеровой улице на востоке столицы и украли у него часы стоимостью €450 тыс., которые он хотел им продать. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Мастеровой улице. Москвич договорился с двумя неизвестными о продаже им наручных часов с бриллиантом за €450 тыс. Однако, когда мужчина приехал к месту встречи, злоумышленники в масках напали на него, избили и забрали часы", - сказал собеседник агентства. По данным источника, неизвестные ударили москвича несколько раз кастетом по лицу.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили данную информацию. "Около 17:00 на Мастеровой улице двое неизвестных отобрали у мужчины часы. По словам заявителя, они представляют большую материальную ценность. В настоящее время злоумышленники разыскиваются", - сказали в главке.

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