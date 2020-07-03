В Петербурге арестовали подозреваемую в даче взятки сотрудникам стройнадзора Минобороны

САНКТ-ПЕТЕРЮУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО управляющую ООО "Архитектурно-строительная группа компаний" Екатерину Коробенко в рамках расследования дела о взятках в государственном архитектурно-строительном надзоре Минобороны РФ, по которому проводились обыски и задержания на этой неделе в Петербурге, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Екатерины Коробенко, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Срок меры - 24 августа 2020 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Коробенко от дачи показаний отказывается, просила более мягкую меру. В начале текущей недели ее допросили как свидетеля, допрос прервали, под предлогом необходимости "подышать свежим воздухом" она самовольно ушла из отдела, рассказали в объединенной пресс-службе судов. После этого у следствия появилась информация о приобретении на имя Коробенко авиабилетов по маршрутам Санкт-Петербург - Сочи и Санкт-Петербург - Москва. Органы дознания на основании постановления следователя привели ее в следственный отдел.

Ранее под домашний арест отправили гендиректора фирмы "Деметра" Игорь Писаревский, которого обвиняют по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также вменяют три эпизода по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Также под домашний арест был отправлен начальник отделения 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ Вячеслав Харцев, подозреваемый в создании преступного сообщества и семи эпизодах взяток. Инженер 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ Александр Чередов тоже был отправлен под домашний арест.

По этому же делу суд в Петербурге ранее отправил в СИЗО двух сотрудников отдела, в том числе его руководителя Дениса Моджиевского, еще двоих - под домашний арест.

По данным суда, Коробенко подозревается в том, что в декабре прошлого года, будучи управляющей в ООО "Архитектурно-строительная группа компаний" (застройщик объекта по обустройству военного городка в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области), дала взятку в сумме 265 тыс. рублей вышеуказанным фигурантам уголовного дела.

О ходе расследования

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества силовики проводили обыски по порядка 20 адресам. Фигурантами дела, по словам источника, стали руководство и сотрудники 103-го отдела стройнадзора Минобороны. По данным официального сайта военного ведомства, 103-й отдел занимается выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, он расположен в Подъездном переулке в Петербурге.