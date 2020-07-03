Следователь центрального аппарата СК задержан по обвинению в получении взятки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ и ФСБ России задержали следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя", - уточнили в СК.

Следователю уже предъявлено обвинение. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК уточнили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, предоставленные ФСБ. Само уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере"). "Следственный комитет и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах", - добавили в СК.