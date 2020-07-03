Полиция в Симферополе задержала мужчину, сообщившего о "минировании" объекта водоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил об угрозе взрыва объекта водоснабжения Симферополя, сообщается в пятницу на сайте МВД по Крыму.

Вечером в пятницу в экстренную службу "112" поступило сообщение об угрозе взрыва объекта инфраструктуры водоснабжения. Экстренные службы оперативно обследовали территорию вблизи места, указанного звонившим. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в короткие сроки сотрудниками уголовного розыска установлена личность звонившего, им оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На сайте также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.