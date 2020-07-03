Суд продлил срок задержания начальника управления Россотрудничества

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил срок задержания начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Михаила Попова отложено до 15:00 мск 6 июля", - сказала представитель суда. Как пояснила пресс-секретарь, следователем было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения данного ходатайства и о продлении до 72 часов срока задержания Попова в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, обосновывающих наличие или отсутствие оснований для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному уголовному делу следствие просит ареста заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки. По данным министерства, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Но заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку работ проводил сообщник подозреваемой, которая занимала руководящую должность в ведомстве.