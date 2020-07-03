В Краснодаре задержали двоих приезжих, подозреваемых в убийстве местного жителя

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Следователи Краснодара задержали двоих приезжих, подозреваемых в убийстве местного жителя в центре города. Об этом сообщили в журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

Вечером в понедельник в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю. Нападавший совершил несколько выстрелов и скрылся на автомобиле. Во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщали, что полиция Краснодара разыскивает подозреваемых в убийстве, которое произошло в центре города в понедельник.

"Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 57-летнего местного жителя по подозрению в совершении данного преступления задержаны приезжие 32 и 49 лет", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 29 июня на улице Леваневского в Краснодаре было обнаружено тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия").

В пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю добавили, что задержание произвели во взаимодействии с сотрудниками СОБРа.

По данным следствия, подозреваемые после совершения преступления скрылись с места происшествия. Позднее их личности установили, злоумышленников задержали. Расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе.