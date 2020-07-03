МВД изменило меру пресечения бизнесмену "из списка Титова" Зотову на подписку о невыезде

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. МВД изменило меру пресечения бывшему директору компании "ТрансФин-М" бизнесмену Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, на подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователем управления на транспорте МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Данное решение принято с учетом гарантий Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры", - сказала она.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня этого года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.

Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Дмитрия Зотова, который был включен в список Титова и вернулся в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Но Зотов был арестован по обвинению в мошенничестве.

"Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ, учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.