Суд продлил срок задержания замминистра науки Лукашевич по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Марины Лукашевич отложено 6 июля на 15:00 мск", - сказала представитель суда.

Ранее суд продлил срок задержания начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, подозреваемого по этому же уголовному делу.

В пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 млн рублей у Минобрнауки. По данным министерства, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Однако заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку работ проводил сообщник подозреваемой, которая занимала руководящую должность в ведомстве.