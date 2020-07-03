Суд заочно арестовал главу правозащитной организации Gulagu.net по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в пятницу заочно арестовал главу правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Осечкину. Он будет арестован на два месяца с момента его задержания в России или выдворения в РФ", - сказали в суде.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, следствие полагает, что Осечкин продавал родственникам заключенных некие страховые полисы, которые могли облегчить их пребывание в местах лишения свободы. При этом на самом деле эти полисы никак не могли помочь заключенным. Сам Осечкин вину не признает.