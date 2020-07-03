Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении следователя СК

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК", - сказал он.

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что Главным следственным управлением СК на основании материалов ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере"). "Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя", - отметили в СК. Следователь был задержан, ему предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК не стали называть фамилию следователя. Но, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о следователе Руслане Миниахметове. Он расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального - дело "Кировлеса" и дело "Ив Роше".