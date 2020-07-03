Источник: следствием установлено, что Ефремов в момент ДТП в машине был один

"Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей", - сказал он. Ефремов не отрицал, что сел за руль нетрезвым и момент аварии он особо не помнит.

Адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один. "На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Может, там 10 человек находилось, может быть, один", - сказал он, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. На это адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский высказал опасения, что защита Ефремова может представить другого человека, который мог быть за рулем машины актера. "На сегодняшний день <...> такая возможность появилась уже процентов на 80. Найдут, наверное, возможно, в этой ситуации какого-нибудь человека без определенного места жительства, который согласился бы за какое-то вознаграждение дать такие показания", - сказал Добровинский в эфире проекта "ЧЭЗNext" в Instagram телеканала РБК.