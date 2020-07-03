Бизнесмен из "списка Титова" Зотов отпущен из СИЗО из-за выявленных прокуратурой нарушений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения на подписку о невыезде бывшему директору компании "Трансфин-М" бизнесмену Дмитрию Зотову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры изменена мера пресечения бывшему генеральному директору ПАО "Трансфин-М", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Короткова.

Она отметила, что бизнесмен только что освобожден из следственного изолятора. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, Зотову изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "Трансфин-М" Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня этого года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.

Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов ("список Титова" или "лондонский список"), которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Дмитрия Зотова, который был включен в список Титова и вернулся в Россию.

"Трансфин-М" - одна компаний на рынке лизинга РФ, учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", российским негосударственным пенсионным фондом.