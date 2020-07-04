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На юго-западе Японии из-за сильных ливней объявлена массовая эвакуация

Местные метеорологи указывают на опасность разлива рек, схода оползней и затопления обширных территорий

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии объявило в субботу максимальный уровень опасности в префектуре Кумамото на юго-западе страны в связи с проливными дождями.

Пятый, максимальный уровень опасности подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей, и предусматривает массовую эвакуацию населения. Местные метеорологи подчеркивают, что на юго-запад страны обрушились небывало сильные ливни, которые несут опасность разлива рек, схода оползней и затопления обширных территорий.

К настоящему времени свыше 100 тыс. жителей префектур Кумамото и Кагосима готовятся к эвакуации. При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, который собирает и анализирует поступающую информацию. Отряды Сил самообороны Японии готовятся к отправке в регион для оказания помощи местным спасательным службам.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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