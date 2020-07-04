В Якутии пострадали шесть человек в результате опрокидывания микроавтобуса

ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. В Хангаласском районе Якутии перевернулся микроавтобус, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщает в субботу пресс-служба Управления ГИБДД УМВД Якутии.

"3 июля в 19:20 (13:20 мск) мужчина на несанкционированном съезде на берег реки Лена трассы "Якутск - Ленск" не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В машине всего было восемь человек, среди них двое несовершеннолетних. Четыре человека, в том числе водитель, были доставлены в местную больницу, двоим по характеру полученных травм было назначено амбулаторное лечение, дети 13 и 16 лет отделались незначительными ушибами, им была оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, водитель получил право управления в 2011 году. Проверка на наличие у него алкогольного опьянения показала отрицательный результат. Со слов водителя, при спуске на берег реки отказали тормоза машины, вследствие чего и произошло ДТП.