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В Якутии пострадали шесть человек в результате опрокидывания микроавтобуса

По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что у машины отказали тормоза при спуске на берег реки Лена

ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. В Хангаласском районе Якутии перевернулся микроавтобус, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщает в субботу пресс-служба Управления ГИБДД УМВД Якутии. 

"3 июля в 19:20 (13:20 мск) мужчина на несанкционированном съезде на берег реки Лена трассы "Якутск - Ленск" не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В машине всего было восемь человек, среди них двое несовершеннолетних. Четыре человека, в том числе водитель, были доставлены в местную больницу, двоим по характеру полученных травм было назначено амбулаторное лечение, дети 13 и 16 лет отделались незначительными ушибами, им была оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, водитель получил право управления в 2011 году. Проверка на наличие у него алкогольного опьянения показала отрицательный результат. Со слов водителя, при спуске на берег реки отказали тормоза машины, вследствие чего и произошло ДТП.

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