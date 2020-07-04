Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе неподалеку от Бостона

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Брейнтри (штат Массачусетс) задержали двоих подозреваемых в стрельбе в торговом центре. Об этом сообщается в пятницу на сайте полицейского управления города.

Согласно распространенным данным, инцидент произошел в 16:43 по времени восточного побережья США (23:43 мск). В результате стрельбы в больницу была доставлена девушка-подросток, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации полиции, подозреваемые были "быстро обнаружены" и взяты под стражу. Причины стрельбы устанавливаются, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Брейнтри, расположенном примерно в 17 км от Бостона.