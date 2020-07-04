AFP: один человек погиб в результате пожара в Париже

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в ночь на субботу в центральной части Парижа. Как сообщила агентству France Presse (AFP) пожарная служба города, в результате бедствия один человек погиб, двое тяжело пострадали и у 10 - менее тяжелые травмы.

Огонь вспыхнул незадолго до полуночи по неизвестным причинам в квартире на четвертом этаже большого шестиэтажного жилого здания на проспекте Терн (западная часть центра города). Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось спасти из огня пожилую женщину, проживавшую на пятом этаже.

Из-за сильного задымления на лестничной клетке жителей дома невозможно было вывести через подъезд - пожарным пришлось использовать во внутреннем дворе здания приставные лестницы. Из дома эвакуировали 18 жильцов. В тушении огня участвовали пожарные расчеты общей численностью 130 человек.

По факту происшествия лабораторией префектуры полиции Парижа начато расследование.