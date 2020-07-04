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В Омске уходящий от столкновения автомобиль сбил шестерых человек

ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Улица 16-я Амурская"

ОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes, уходящий от столкновения, сбил шестерых человек в Омске. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщение об аварии на улице 24-й Северной поступило в 10:13 (07:13 мск). "Уходя от столкновения, водитель автомобиля Mercedes в районе остановки общественного транспорта "Улица 16-я Амурская" не справился с управлением и въехал в торговый павильон. В результате происшествия шестерым гражданам потребовалась медицинская помощь", - сообщили в главке МВД.

По данным полиции, водителю Mercedes не уступил дорогу выезжающий со второстепенной дороги Nissan Patrol. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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