В Омске уходящий от столкновения автомобиль сбил шестерых человек

ОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes, уходящий от столкновения, сбил шестерых человек в Омске. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщение об аварии на улице 24-й Северной поступило в 10:13 (07:13 мск). "Уходя от столкновения, водитель автомобиля Mercedes в районе остановки общественного транспорта "Улица 16-я Амурская" не справился с управлением и въехал в торговый павильон. В результате происшествия шестерым гражданам потребовалась медицинская помощь", - сообщили в главке МВД.

По данным полиции, водителю Mercedes не уступил дорогу выезжающий со второстепенной дороги Nissan Patrol. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.