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СМИ: около 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнения

В зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 59 человек погибли за последнюю неделю в северо-восточном индийском штате Ассам из-за сильного наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата.

Уровень воды в реке Брахмапутре и притоках поднялся выше критического уровня, в зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек, затоплены 1 636 деревень и поселков.

Правительство штата организовало более 150 лагерей временного размещения беженцев от стихийного бедствия. Среди жителей пострадавших районов власти распределяют рис, крупу, товары первой необходимости, отмечает телеканал.

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